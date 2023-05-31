جامعة مدينة السادات تعلن عن انطلاق المرحلة السادسة لمشروع «جامعة الطفل»

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو، الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، على هامش مجلس الجامعة عن إنطلاق المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي سيتم تنفيذه داخل جامعة مدينة السادات، تحت إشراف الدكتوره إيمان فؤاد البرقى، منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة مدينة السادات.

وفى إطار توجه الدوله لصناعة المبتكرين والمبدعين وإتساقا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير بيئة خاصة للمبتكرين والموهوبين ، ووفقاً لهذا المشروع تستقبل الجامعة الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 إلى 13 عاما، وقد تم ترشيح 4 من المشاركين بجامعة الطفل بالجامعة من ضمن 30طفل لتدريبهم في المشاركة في فعاليات منتدى أطفال العالم بجامعة الطفل للتغيرات المناخية ، وقد فازت الطفله ملك محمد مصطفى.

كما تم ترشيح عدد من الأطفال المشتركين بجامعة الطفل بالجامعة بمسابقة البحث العلمى، وتمثيل جمهوريه مصر العربية بالمسابقة الدولية بتونس، وقد فاز إثنان من طلاب جامعة الطفل بالجامعة، وهم على قائمة الانتظار وهم، رقية تامر، ومازن وليد فتحي.