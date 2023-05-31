جامعة السادات تكرم طلابها الفائزين ببطولة أفريقيا للمصارعة الحرة والرومانية

المنوفية - محمد فتحى

كرم، اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو، مجلس جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، الطلاب الحاصلين على الميدالية الذهبية فى المصارعة الحرة والرومانية ببطولة أفريقيا، ويأتي التكريم برعاية وإشراف الدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية.

وتزامناً مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين "رئة وردية" ونظراً لتعزيز مكانة مصر علي الساحة الرياضية والدولية ، فقد حصل إثنان من طلاب من كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، علي الميداليات الذهبية في المصارعة الحرة والرومانية في البطولة الأفريقية المقامة بتونس، حيث حصل الطالب فكري محمد فكري عيسي المقيد بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، علي المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن ١٢٥كيلو، وحصل أيضاً على المركز الأول في المصارعة الرومانية وزن ١٣٠ كيلو ، وقد حصل الطالب سعيد إبراهيم سعيد المقيد بالفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية بالجامعة علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة وزن ٧٠ كيلو، كما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن ٧٠ كيلو .

وفى كلمته، أشاد رئيس الجامعة بأبطال أفريقيا، موضحًا أنهما مثالا يحتذى به، وفخر لبلدهما وجامعة مدينة السادات.

وكرمت الجامعة الأبطال بشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه للطالب فكرى محمد فكرى، وسبعة آلاف جنيه وشهادة تقدير للطالب سعيد إبراهيم سعيد مع تقديم حزمة من القرارات من قبل مجلس الجامعة لتسهيل ممارسة الأنشطة والمشاركة الطلابية.