جامعة الإسكندرية تُكرم الباحثين الفائزين فى مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فى مستهل اجتماع مجلس الجامعة ، الشكر للعمداء ووكلاء الكليات والسيد أمين عام الجامعة على جهودهم فى التنسيق وتنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023، والتى انطلقت منذ أيام وتستمر على مدار شهر يونيه حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، ووفقاً للخريطة الزمنية من العام الجامعى التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، موجهاً العمداء بالإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب فى أقرب وقت.

وكرم المجلس الباحثين الفائزين فى مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث والتي تم الاعلان عنها من قبل وحدة إدارة المشروعات بالجامعة فى شهر يوليو الماضى، وتقدم لها 72 باحثاً ب 72 مقترحاً بحثيا، وفازت 10 مقترحات منها بتمويل إجمالى قدره 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، وأكد الدكتور قنصوة أن هذه المبادرة جاءت بغرض تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي، لاسيما وأن البحث العلمي يشكل أحد أهم الأرکان الإستراتيجية التي تتبانها جامعة الإسكندرية وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الإقتصاد القائم علي المعرفة، ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا والبحوث التطبيقية التي ترتبط بالصناعة بمفهومها الشامل، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوي البحثي للدارسين و اكسابهم الخبرات المختلفة، فضلاً عن دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

والمكرمون هم الدكتورة إيمان محمد ثابت، والدكتورة ريهام عبد الحليم أبو الوفا، والدكتورة نهلة محمد صلاح حمودة، والدكتورة بريهان الزهار، والدكتورة مى محمود صالح، والدكتورة شيماء المرسى، والدكتورمحمود عامر، والدكتور سلام قريطم، والدكتور سامر عامر، والدكتورة رضوى سطور.

كما كرم المجلس الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بمناسبة إنتهاء فترة عمادته للكلية.

ووافق المجلس على الاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سيجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكورى بمصر، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موى بكينيا، وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بالصين، والإتفاق العام للتعاون الثقافي والعلمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة سبينزا روما بإيطاليا، وإتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة تليماتيك الدولية"UNINETTUNO " بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الفنون الجميلة) أكاديمية دى رومانى- معهد الفنون الجميلة روما إيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الفنون الجميلة) وأكاديمية الفنون الجميلة بروما إيطاليا - معهد روما للفنون الجميلة، وبروتوكول التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) وشركة البتروكيماويات المصرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية) ومدارس هلالية للغات، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية.

* ووافق المجلس على ترقية 21 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ، و11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرسين، ومنح 92 درجة ماجستير، 120 درجة دكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة.