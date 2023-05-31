جارديان: بدء إضراب السكك الحديدية جزئيا فى بريطانيا اليوم.. وتعطل الحركة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خدمات السكك الحديدية توقفت في أجزاء من إنجلترا مع أول إضراب من ثلاث إضرابات حتى يوم السبت المقبل مع استمرار الخلاف طويل الأمد بين النقابات والحكومة حول الأجور والوظائف وظروف العمل.

وبدأ إضراب لمدة 24 ساعة من قبل أعضاء نقابة السائقين "آسليف" ومن المقرر أن يكون هناك يوم آخر من الإضراب الصناعي يوم السبت، والذى يتزامن مع يوم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مشغلو السكك الحديدية إن الخدمات ستنخفض بشدة وحثوا الركاب على التخطيط لرحلتهم قبل السفر.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تشغيل حوالي 40 % من القطارات ولكن سيكون هناك تعطل كبير فى الحركة مع عدم وجود خدمات على الشبكات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتخذ الطاقم وموظفو المحطة الأعضاء في النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابًا صناعيًا يوم الجمعة. وسيتم تشغيل ما يقرب من نصف الخدمات العادية.

وقال ميك ويلان ، الأمين العام لنقابة "آسليف" ، إنه لا توجد مفاوضات تهدف إلى حل الخلاف المرير ، بينما قالت وزارة النقل (DfT) إنها "سهلت عرضًا عادلًا ومعقولًا للأجور".

وقال ويلان ، الذي انضم إلى خط الاعتصام في محطة نيوكاسل: "لا توجد مفاوضات منذ أن توصلوا إلى اتفاق آخر احتوى على جميع" الخطوط الحمراء "لدينا. إذا أمضيت شهورًا في غرفة ، وأخبرت الناس أن الشروط ليست مقبولة بالنسبة لك ، ثم يبرمون صفقة تحتوي على تلك الشروط ، إذا فهم يعتمدون على فشل الصفقة."

وأضاف قائلا "هذا عمل متعمد نيابة عن كل من الحكومة والأشخاص الذين نتعامل معهم. يبدو أنهم لا يريدون حلًا ".