اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: بدء إضراب السكك الحديدية جزئيا فى بريطانيا اليوم.. وتعطل الحركة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:43 ص
جارديان: بدء إضراب السكك الحديدية جزئيا فى بريطانيا اليوم.. وتعطل الحركة إضرابات السكك الحديدية فى بريطانيا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خدمات السكك الحديدية توقفت في أجزاء من إنجلترا مع أول إضراب من ثلاث إضرابات حتى يوم السبت المقبل مع استمرار الخلاف طويل الأمد بين النقابات والحكومة حول الأجور والوظائف وظروف العمل.

وبدأ إضراب لمدة 24 ساعة من قبل أعضاء نقابة السائقين "آسليف" ومن المقرر أن يكون هناك يوم آخر من الإضراب الصناعي يوم السبت، والذى يتزامن مع يوم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مشغلو السكك الحديدية إن الخدمات ستنخفض بشدة وحثوا الركاب على التخطيط لرحلتهم قبل السفر.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تشغيل حوالي 40 % من القطارات ولكن سيكون هناك تعطل كبير فى الحركة  مع عدم وجود خدمات على الشبكات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتخذ الطاقم وموظفو المحطة الأعضاء في النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابًا صناعيًا يوم الجمعة. وسيتم تشغيل ما يقرب من نصف الخدمات العادية.

وقال ميك ويلان ، الأمين العام لنقابة "آسليف"  ، إنه لا توجد مفاوضات تهدف إلى حل الخلاف المرير ، بينما قالت وزارة النقل (DfT) إنها "سهلت عرضًا عادلًا ومعقولًا للأجور".

وقال ويلان ، الذي انضم إلى خط الاعتصام في محطة نيوكاسل: "لا توجد مفاوضات منذ أن توصلوا إلى اتفاق آخر احتوى على جميع" الخطوط الحمراء "لدينا. إذا أمضيت شهورًا في غرفة ، وأخبرت الناس أن الشروط ليست مقبولة بالنسبة لك ، ثم يبرمون صفقة تحتوي على تلك الشروط ، إذا فهم يعتمدون على فشل الصفقة."

وأضاف قائلا "هذا عمل متعمد نيابة عن كل من الحكومة والأشخاص الذين نتعامل معهم. يبدو أنهم لا يريدون حلًا ".

 

 

 


إضرابات بريطانيا

إضرابات السكك الحديدية

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

الحكومة البريطانية



الموضوعات المتعلقة

"ضرائب الأثرياء" قضية تشغل البريطانيين.. جارديان: فرض 2% ضريبة على أغنياء بريطانيا سيجمع 20 مليار إسترلينى سنويا يستفيد منها الملايين.. مؤسسات تدعو للعدالة الضريبية: إصلاح الخدمات وخلق الوظائف أبرز الفوائد

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص

ساعات تفصل حكومة بريطانيا عن المحاكمة ما لم تسلم وثائق جونسون أثناء الوباء

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:16 م

"جولدمان ساكس": التضخم فى بريطانيا سيبقى خارجا عن السيطرة حتى نهاية عام 2025

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:37 ص

جارديان: فرض 2% ضريبة على أغنياء بريطانيا سيجمع 20 مليار إسترلينى سنويا

الإثنين، 29 مايو 2023 01:41 م

"الركود التضخمى فى بريطانيا" شبح يهدد "المحافظين" فى 2024.. جارديان: تحذير من اضطرار بنك إنجلترا للركود لترويض التضخم بالتزامن مع الانتخابات العامة.. وعضو بالحزب: خفض الفائدة وتحسن المعيشة أفضل فرصنا للفوز

الإثنين، 29 مايو 2023 01:00 ص

أوبزرفر: تعثر آمال التوصل لاتفاق يوقف إضرابات السكك الحديدية فى بريطانيا

الأحد، 28 مايو 2023 01:48 م

يدمر الخرسانة.. بريطانيا تحذر مواطنيها من خطر زراعة الخيزران فى حدائق المنازل

الأحد، 28 مايو 2023 12:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة