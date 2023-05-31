تعرف على جهود مكافحة المخدرات في 9 محافظات.. التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط:

مديرية أمن الإسكندرية..

ضبط 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "الشابو" - ميزان حساس - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سلاح أبيض).

مديرية أمن مطروح..

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية..

ضبط 4 أشخاص، بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة..

▪ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن كفر الشيخ..

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحر الأحمر..

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية..

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن بنى سويف..

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن سوهاج..

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام –2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى..

ضبط شخصين وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش ، عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى –2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال..

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.