ترامب يهاجم متحدثة سابقة للبيت الأبيض بسبب منافسه الجمهوري ديسانتس

انتقد الرئيس السابق الأمريكي السابق دونالد ترامب السكرتيرة الصحفية التي عملت معه سابقا كايلي ماكناني، واتهمها بتقديم أرقام استطلاع "خاطئة" خلال ظهورها على قناة فوكس نيوز.
وقال ترامب في منشور على موقعه تروث سوشيال: " كايلي ماكناني أعطت للتو استطلاعات خاطئة على فوكس نيوز .. أعطت ديسانتيس الأفضلية .. انا حصلت على 34 نقطة وليس 25 التي حصل عليها (ديسانتامينوس)، وهو لقب يصف به ترامب منافسه داخل الحزب الجمهوري رون ديسانتس، حاكم ولاية فلوريدا والذي يسعي لانتزاع بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 عن الحزب .
وأضاف: "في حين أن الرقم 25 رائعًا ، فهو ليس 34 كانت تعلم أن المجموعة التي أجرت الاستطلاع قامت بتصحيح الرقم لأعلى.. يجب على FoxNews توظيف النجوم الحقيقين REAL Stars فقط !!! "
وأطلق ترامب اسم "Ron DeSanctimonious" ، وهو أول لقب له للحاكم ، في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في نوفمبر كما أطلق عليه لقب "RINO globalist" ، وهو لقب له جذور في نظرية مؤامرة معادية للسامية لليمين حول عصبة من النخب العالمية الشريرة.
قالت ماكناني ، التي نشارك في استضافة برنامج "فاق العدد" على قناة فوكس نيوز ، للمضيف جيسي ووترز ليلة الثلاثاء أن الاقتراع في ولاية أيوا أظهر أن ديسانتيس "يسد الفجوة" مقابل الرئيس السابق ، بعد أن أعلن حاكم فلوريدا رسميًا عن ترشيحه 2024 ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأسبوع الماضي.
ولم يتضح على الفور أي استطلاع كان يشير إليه ترامب وماكيناني. أظهر استطلاع حديث أجرته كلية Emerson College Polling أن الرئيس السابق يتقدم على ديسانتيس بفارق 42 نقطة بين ناخبي ولاية أيوا.
وحشد ديسانتيس أنصاره يوم الثلاثاء ، حيث بدأ حملة دامت أربعة أيام عبر ولايات آيوا ونيو هامبشاير وساوث كارولينا. من المقرر أن يصل ترامب إلى ولاية هوكاي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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