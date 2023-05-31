ترامب يهاجم متحدثة سابقة للبيت الأبيض بسبب منافسه الجمهوري ديسانتس

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس السابق الأمريكي السابق دونالد ترامب السكرتيرة الصحفية التي عملت معه سابقا كايلي ‏‏ماكناني، واتهمها بتقديم أرقام استطلاع "خاطئة" خلال ظهورها على قناة فوكس نيوز.‏

وقال ترامب في منشور على موقعه تروث سوشيال: " كايلي ماكناني أعطت للتو استطلاعات ‏خاطئة على ‏فوكس نيوز .. أعطت ديسانتيس الأفضلية .. انا حصلت على 34 نقطة وليس 25 التي ‏حصل عليها ‏‏(ديسانتامينوس)، وهو لقب يصف به ترامب منافسه داخل الحزب الجمهوري رون ديسانتس، حاكم ‏ولاية فلوريدا والذي يسعي لانتزاع بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 عن الحزب . ‏

وأضاف: "في حين أن الرقم 25 رائعًا ، فهو ليس 34 كانت تعلم أن المجموعة التي أجرت الاستطلاع قامت ‏‏بتصحيح الرقم لأعلى.. يجب على ‏FoxNews‏ توظيف النجوم الحقيقين ‏REAL Stars‏ فقط !!! "‏

وأطلق ترامب اسم "‏Ron DeSanctimonious‏" ، وهو أول لقب له للحاكم ، في تجمع حاشد في ولاية ‏‏بنسلفانيا في نوفمبر كما أطلق عليه لقب "‏RINO globalist‏" ، وهو لقب له جذور في نظرية مؤامرة ‏‏معادية للسامية لليمين حول عصبة من النخب العالمية الشريرة.‏

قالت ماكناني ، التي نشارك في استضافة برنامج "فاق العدد" على قناة فوكس نيوز ، للمضيف جيسي ‏‏ووترز ليلة الثلاثاء أن الاقتراع في ولاية أيوا أظهر أن ديسانتيس "يسد الفجوة" مقابل الرئيس السابق ، ‏‏بعد أن أعلن حاكم فلوريدا رسميًا عن ترشيحه 2024 ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأسبوع الماضي.‏

ولم يتضح على الفور أي استطلاع كان يشير إليه ترامب وماكيناني. أظهر استطلاع حديث أجرته كلية ‏‏Emerson College Polling‏ أن الرئيس السابق يتقدم على ديسانتيس بفارق 42 نقطة بين ناخبي ‏‏ولاية أيوا.‏

وحشد ديسانتيس أنصاره يوم الثلاثاء ، حيث بدأ حملة دامت أربعة أيام عبر ولايات آيوا ونيو هامبشاير ‏‏وساوث كارولينا. من المقرر أن يصل ترامب إلى ولاية هوكاي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.‏