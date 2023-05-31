ترامب يتعهد بإنهاء "سياحة الولادة" ومواطنة المهاجرين حال فوزه بالرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسن أمر تنفيذي ينهي ضمانات المواطنة بحق المولد لأطفال الأجانب غير الشرعيين إذا فاز في انتخابات أمريكا 2024، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

قال ترامب البالغ من العمر 76 عامًا ، إن جدول أعمال ولايته الثانية غير المتتالية سينهي كلاً من المواطنة التي تحمل حق الولادة وما يسمى بـ "سياحة الولادة" في الولايات المتحدة في أول يوم له في منصبه وهو اقتراح طرحه أيضًا قبل وأثناء فترة ولايته الأولى في المكتب البيضاوي.

قال ترامب في إعلان جدول أعمال 47: "سياستي ستخنق حافزًا كبيرًا لاستمرار الهجرة غير الشرعية ، وتردع المزيد من المهاجرين عن القدوم ، وتشجع العديد من الأجانب الذين سمح جو بايدن بشكل غير قانوني بدخول بلادنا للعودة إلى بلدانهم الأصلية ، ووصف السياسة بأنها "سوء تفسير متعمد للقانون من قبل دعاة فتح الحدود".

وتابع ترامب: "سينهي طلبي أيضًا الممارسة غير العادلة المعروفة باسم `` سياحة الولادة '' حيث يجلس مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الفنادق خلال الأسابيع القليلة الماضية من الحمل للحصول على الجنسية الأمريكية للطفل بشكل غير قانوني ، وغالبًا ما يتم استغلاله لاحقًا. في سلسلة الهجرة للقفز على الخط والحصول على بطاقات خضراء لأنفسهم وأفراد أسرهم ".

واكد قائلا انه يجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة حتى يتأهل

في عام 2018 ، قال الرئيس السابق إنه سينهي هذه الممارسة من خلال أمر تنفيذي ، لكن رئيس مجلس النواب آنذاك بول ريان انتقده واتهمه بمحاولة انتهاك التعديل ال 14

ينص التعديل الرابع عشر على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية ، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها." كما أكدت أحكام المحكمة العليا مثل قرار عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك أن أبناء المهاجرين المولودين في الولايات المتحدة يحتفظون بجنسيتهم.