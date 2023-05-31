تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة، 794 شاحنة و86 سيارة.

شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 365 شاحنة و 16 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى SN HARMONY ، الحرية، أمل، والقاهرة، بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 240 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3020 راكب بموانيها .