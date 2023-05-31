اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 02:20 م
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تخصيص رقم 106 للابلاغ عن الحالات المرضية الطارئة لطلاب مدارس الغربية

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:59 م
تخصيص رقم 106 للابلاغ عن الحالات المرضية الطارئة لطلاب مدارس الغربية ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية عادل ضرة

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي "فرع الغربية"، خصصت رقم 106 للإبلاغ عن الحالات المرضية الحرجة بين طلاب المدارس، وذلك في حالة تعرض أي طالب لأي حالة صحية حرجة تستلزم تحويله للمستشفى لإسعافه فور الإبلاغ بوضع الحالة المرضية للطالب.

 

وأوضح أن ذلك يأتى بناء على التوصيات الواردة من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.
 
كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة الإعلان بجميع الإدارات التعليمية عن رقم 106 للإبلاغ عن الحالات المرضية الحرجة والطارئة لطلاب المدارس، مقدماً الشكر  للدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، وفريق العمل المعاون له، على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الغربية.

 


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خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المرضية للطلاب



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