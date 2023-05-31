تجهيز مجمعات الخدمات الزراعية بالقنطرة شرق ضمن حياة كريمة

تسلمت اليوم، الأجهزة التنفيذية والزراعية بمركز و مدينة القنطرة شرق، الاثاث المكتبي لمجمع الخدمات الزراعية بالقري التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، بقري التقدم، والأبطال، والسلام، وجلبانه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وذلك تحت رعاية اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، تمهيدا لافتتاحه والعمل بة رسميا، وبحضور المهندس محمد على نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ،والمهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية ، بالقنطرة شرق، سمير ميخائيل،تمهيدا لاشغيل تلك المجمعات.

وقال المهندس نفادي محمد مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق ، يأتى إنشاء المجمعات الزراعية في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

والهدف من هذه المجمعات تحقيق تنمية حقيقة فى قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة حيث يضم كل مجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعى، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان " .. وذلك لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع لأرضه وماشيته، لافتا إلى أن جميع المراكز تم تنفيذها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى السابق ذكرها.

ومن ناحية أخري أشاد أهالى القرى المستهدفة من المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف وتوفير كل الخدمات الاهلية ومنها إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة ومجمعات للخدمات الزراعية البيطرية المتكاملة بقراهم مما يوفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية، ويساعدهم فى الحصول على كافة الخدمات بشكل متميز.