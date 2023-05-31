بايدن ومكارثى يتحدان للحصول على دعم "أغلبية الوسط" بالكونجرس لحل أزمة الديون

كتبت: نهال أبو السعود

يتجه سقف الديون الأمريكية وحزمة التخفيضات فى الميزانية نحو تصويت حاسم فى مجلس النواب الأمريكى حيث يقوم الرئيس جو بايدن ورئيس النواب كيفن مكارثى بتجميع ائتلاف من الديمقراطيين والجمهوريين الوسطيين لدفعه للموافقة على رد الفعل العنيف من المحافظين والمعارضة.

وفقا لاسوشيتد برس، يرسل بايدن كبار مسؤولى البيت الأبيض للاجتماع فى وقت مبكر اليوم فى مبنى الكابيتول لتقديم الدعم قبل التصويت، فى الوقت الذى يعمل مكارثى فيه بجهد لدفع زملائه الجمهوريين المتشككين للموافقة ولصد التحديات التى تواجه قيادته، ضمن المحاولات لتجنب تعثر الولايات المتحدة المحتمل بشكل كارثي.

على الرغم من خيبة الأمل العميقة من الجمهوريين من الجناح اليمينى لأن التسوية لا ترقى إلى مستوى خفض الإنفاق الذى طالبوا به، أصر مكارثى على أنه سيحصل على الأصوات اللازمة لضمان الموافقة.

قال مكارثى أثناء خروجه من اجتماع مطول فى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء فى مبنى الكابيتول: "سنقوم بتمرير القانون".

فى وقت لاحق من الأسبوع، سيضمن مجلس الشيوخ استمرار صرف الشيكات الحكومية لمتلقى الضمان الاجتماعى والمحاربين القدامى وغيرهم، ومنع الاضطرابات المالية فى الداخل والخارج.

ووفقا للتقرير، يوم الاثنين المقبل هو الوقت الذى قالت فيه الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعانى من نقص فى الأموال لتسديد ديونها، مما يخاطر بتعثر خطير اقتصاديًا.

تترك الحزمة قلة من المشرعين راضين تمامًا، لكن بايدن ومكارثى يعتمدان على سحب دعم الأغلبية من الوسط السياسى، وهو أمر نادر فى واشنطن المنقسمة، ويختبر قيادة الرئيس والمتحدث الجمهوري.

بشكل عام، يقيد مشروع القانون المكون من 99 صفحة الإنفاق على مدار العامين المقبلين، ويعلق سقف الديون حتى يناير 2025 ويغير السياسات، بما فى ذلك متطلبات العمل الجديدة للأمريكيين الأكبر سنًا الذين يتلقون مساعدات غذائية وإعطاء الضوء الأخضر لخط غاز طبيعى مثير للجدل فى منطقة الآبالاش يعارضه العديد من الديمقراطيين.