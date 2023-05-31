انقطاع المياه 7 ساعات عن بعض قرى دكرنس غدًا الخميس

الدقهلية :محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى دكرنس، وهم (الوحدة المحلية بالمحمودية - عرب زيدان - منشأة عبد الرحمن - الربيعات) غدًا الخميس الموافق 2023/6/1 لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360 مم بولي ايثيلين ميت فارس - عرب زيدان.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

ونوهت الشركة لتوفير سيارات مياة للإستخدامها في الطوارئ، وإتصال المواطنين بالخط الساخن حال تأخر عودة المياة أو وجود أعطال مفاجأة.