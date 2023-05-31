اليابان تخصص 25 مليون دولار للتصدى لمشكلة انخفاض أعداد المواليد الجدد

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أمر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، الوزارات المعنية في بلاده بتخصيص 25 مليون دولار أمريكى سنويا للتصدى لمشكلة انخفاض أعداد المواليد الجدد، وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا يعمل مع الوزراء على مسودة خطة تهدف لتعزيز تدابير رعاية الأطفال، مضيفة أنه أعلن التزامه بتقليل العبء المالي للتعليم العالى، ومكافحة فقر الأطفال وإساءة معاملتهم، وتكثيف الدعم للأطفال ذوي الإعاقة.



يشار إلى أن اليابان تشهد انخفاضا مستمرا في عدد المواليد الجدد، إذ بلغ عددهم أقل من 800 ألف طفل العام الماضى وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 120 عاما.