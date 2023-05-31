اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تخصص 25 مليون دولار للتصدى لمشكلة انخفاض أعداد المواليد الجدد

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:29 م
اليابان تخصص 25 مليون دولار للتصدى لمشكلة انخفاض أعداد المواليد الجدد فوميو كيشيدا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أمر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، الوزارات المعنية في بلاده بتخصيص 25 مليون دولار أمريكى سنويا للتصدى لمشكلة انخفاض أعداد المواليد الجدد، وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا يعمل مع الوزراء على مسودة خطة تهدف لتعزيز تدابير رعاية الأطفال، مضيفة أنه أعلن التزامه بتقليل العبء المالي للتعليم العالى، ومكافحة فقر الأطفال وإساءة معاملتهم، وتكثيف الدعم للأطفال ذوي الإعاقة.


يشار إلى أن اليابان تشهد انخفاضا مستمرا في عدد المواليد الجدد، إذ بلغ عددهم أقل من 800 ألف طفل العام الماضى وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 120 عاما.


فوميو كيشيدا

اليابان

المواليد

انخفاض المواليد

المواليد الجدد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة