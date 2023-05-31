المعاينة تكشف ملابسات اشتعال حريق بمصنع كرتون في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة مصنع كرتون اشتعل به حريق بمنطقة أبو النمرس، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتبين أن المصنع يقع بطريق المنصورية، حيث تسبب الحريق في حدوث تلفيات بمحتوياته، وساعد الكرتون والمواد المستخدمة في تصنيعه على سرعة اشتعال الحريق وتم السيطرة عليه دون إصابات.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كان ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بمصنع في طريق المنصورية بأبو النمرس، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمصنع كرتون وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمصنع ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.