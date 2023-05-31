اليوم السابع
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المشدد 5 و 3 سنوات لأب وابنيه لشروعهم فى قتل عامل بالشرقية

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:45 م
المشدد 5 و 3 سنوات لأب وابنيه لشروعهم فى قتل عامل بالشرقية المستشار سامي عبدالحليم
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق أب بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لابنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهم في القضية رقم 154 لسنة 2023 جنايات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 164 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق ، بالشروع في قتل عامل بسبب خلافات بينهم.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم ، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ، ووليد المهدي ، وأمير زكي ، وأمانة سر خالد إسماعيل ، ويامن محمود
 
 
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية ، يفيد بورود بلاغا من " تامر . أ . ح " 45 عاما عامل سباكة ، ومقيم قرية مباشر بدائرة المركز ، بأنه علي أثر خلافات بينه وبين كل من " أيمن . م . م "، ونجليه " محمد "، و " جمال " ، كمن له المتهمين ناحية مسكنه، وما إن عاد من عمله حتي انهالوا عليه ضربا مستخدمين أدوات " شومة بحوزة الأول ، حديدة بحوزة الثاني ، شرشرة بحوزة الثالث"، محدثين ما به من إصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه لولا تدخل الأهالي لدرء الاعتداء الواقع عليه.
 
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين بأن شرعوا في قتل المجني عليه ، مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله ، إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه ، واعدوا لذلك الغرض أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " شومة ، جديدة ، شرشرة" ،وتربصوا له أمام مسكنه ، وتخيروا ميقات عودته من عمله ، وما إن ظفروا به حتي انهالوا عليه ضربا بأماكن متعددة برأسه ما نتج عنه إصابات خطيرة وجسيمة وفي مقتل ، لولا أن تم تداراكها بالتدخل الجراحي والعلاج المناسب ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه ، وهو تدخل الأهالي لدرء الاعتداء الواقع عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

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