اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:06 م
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المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:10 م
المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "هـ.ف.ك" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم .
 
تعود أحداث القضية إلى مطلع العام الجارى بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو  كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 


 

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جنايات سوهاج

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