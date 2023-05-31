المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية يرسم آفاق التعاون في البحث العلمي

المنوفية - محمود شاكر

يشارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية، والذى يقام بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.

يأتى ذلك بمشاركة وحضور الدكتور عمرو سلامه أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من وزراء التربية والتعليم من الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، ورؤساء جامعات حلوان وبني سويف والسويس وبنها والفيوم وجنوب الوادي والمنصورة وبعض رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة من مصر.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن المؤتمر بدأت جلساته اليوم ويستمر على مدار يومين، ويعد المؤتمر الثالث استمرارا لسلسلة الملتقيات الدورية التي تعقدها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ويناقش المؤتمر من خلال جلساته المتعددة والتى يرأسها شخصيات بارزة من مختلف التخصصات عدة محاور أهمها: وضع استراتيجيات لتبادل التجارب والخبرات وأسس تبادل المعرفة بين شباب الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة الثقافية والبرامج الرياضية، وتعزيز البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات الروسية والعربية ورسم آفاق التعاونفي مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، وأهمية مواكبة التحول الرقمي في أنظمة التعليم العالي في ضوء التطورات التكنولوجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

كما أكد رئيس الجامعة أن المؤتمر ناقش التحديات والفرص المشتركة وأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية لدى الجامعات المشاركة فى المؤتمر وبحث إيجاد قاعدة قوية لتوطيد التفاهم والتواصل بين الجامعات العربية والروسية، كما شهد المؤتمر تنظيم ورش عمـل ومحاضرات تقنية ومناقشات حوارية ضمن البرنامج العلمي والعملي للمؤتمر.