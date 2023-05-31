القوى العاملة: عودة 3.3 مليون جنيه مستحقات لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 ألفًا و361 ريال سعودى، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفًا و80 جنيها مصريا تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال: ناصر.م.ف، إبراهيم. ش.ع، هيبة. م. ح، ورمضان.ع.أ، وأنور.ع، عبدالدايم. ح. م، ، الدسوقى. أ. م، محمد. أ. ح، أحمد. م. م، هلال. ح. م، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالى أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.