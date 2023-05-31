القبض على لصوص سرقوا "توك توك" فى القليوبية

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة استقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه واستولى الآخر على (هاتفه المحمول) ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.