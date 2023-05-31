اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 09:16 م
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القبض على طرفى مشاجرة بين عائلتين بالبساتين

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:00 م
القبض على طرفى مشاجرة بين عائلتين بالبساتين رجال الشرطة - أرشيفية
عبد الرحمن سيد _أحمد إسماعيل

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تمكن رجال المباحث ،من القبض علي طرفى مشاجرة بين عائلتين فى البساتين أسفرت عن أصابة طفل بطلق نارى ونقل الي المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى البساتين، وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية ألى المكان.
 
وتبين وقوع مشاجرة بين مالك عقار وجيرانه بسبب ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار ، وقام كلا منهم بالاستعانة بأنصاره فقام الطرف الأول بإخراج طبنجة وأطلق النيران بشكل عشوائي، مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

مشاجرة

البساتين



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