القبض على طرفى مشاجرة بين عائلتين بالبساتين

عبد الرحمن سيد _أحمد إسماعيل

تمكن رجال المباحث ،من القبض علي طرفى مشاجرة بين عائلتين فى البساتين أسفرت عن أصابة طفل بطلق نارى ونقل الي المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة ، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى البساتين، وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية ألى المكان.

وتبين وقوع مشاجرة بين مالك عقار وجيرانه بسبب ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار ، وقام كلا منهم بالاستعانة بأنصاره فقام الطرف الأول بإخراج طبنجة وأطلق النيران بشكل عشوائي، مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.