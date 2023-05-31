القاهرة الإخبارية: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا وصفته بـ"صاروخ فضائى"

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن كوريا الشمالية تطلق مقذوفا تقول إنه "صاروخ فضائي".

وقالت السلطات اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخ باليستيا، مشيرة إلى إخلاء المقيمين في أوكيناوا لتجنب تهديد صواريخ بيونجيانج.

وفى وقت سابق أعلنت الشمالية، أنها ستطلق أول قمر صناعى للتجسس العسكرى فى يونيو، من أجل رصد النشاط العسكرى "الخطير" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فور حدوثه آنيا.

وكشفت كوريا الشمالية عن توقيت إطلاقها المخطط عبر وسائل الإعلام الحكومية، بعد يوم واحد من إخطارها لليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعى بين 31 مايو و11 يونيو.