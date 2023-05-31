اليوم السابع
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الفريق أسامة ربيع ينسق بشأن المشاركة باجتماعات لجنة السلامة البحرية للمنظمة الدولية

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:08 ص
الفريق أسامة ربيع ينسق بشأن المشاركة باجتماعات لجنة السلامة البحرية للمنظمة الدولية الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير المصري بالمملكة المتحدة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس الثلاثاء، السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، للتنسيق بخصوص مشاركة هيئة قناة السويس في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" بلندن.
 
خلال اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن تقديره للجهد المبذول من قبل السفارة المصرية في المملكة المتحدة في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة بفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال بين المؤسسات والهيئات المصرية مع المؤسسات والمنظمات والأطراف الفاعلة في المملكة المتحدة. 
 
كما شهد اللقاء بحث آليات توطيد العلاقات مع المؤسسات البحرية الانجليزية من خلال تعزيز التعاون بين السفارة المصرية وهيئة قناة السويس وتنظيم زيارات خاصة لوفود المنظمات البحرية الإنجليزية للتعرف عن قرب على مستجدات أعمال التطوير بقناة السويس وأجندتها المستقبلية.
 
من جانبه، أكد السفير شريف كامل على الأهمية الكبرى التي تمثلها المشاركة المصرية في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ممثلة في وفد وزارة النقل ووفد هيئة قناة السويس بما يعبر عن المكانة الاستراتيجية الهامة التي تتمتع بها قناة السويس والموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.
 
في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للسفير شريف كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة.
 

الاسماعيلية

قناة السويس

هيئة قناة السويس

المملكة المتحدة

حركة التجارة العالمية



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