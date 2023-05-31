الغضبان يهنئ نائب رئيس القناة بحصول ميناء بورسعيد على المركز الـ10 عالميًا

بورسعيد محمد فرج

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة، بمناسبة تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وحصولها على المركز الأول على مستوى موانىء جمهورية مصر العربية، موجها الشكر لجميع قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تلك الجهود والتعاون المثمر، والذي ساهم في تحقيق هذا المستوى من التميز والأداء بميناء بورسعيد، والذي كان ثمار جهود وتنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية.

وناقش محافظ بورسعيد مع نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات ذات التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الهيئة شهدت مزيدًا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتعاون المثمر والدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهنئته و دعمه المتواصل لمشروعات الهيئة والتعاون البناء، والذي ساهم في دعم خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد في عدد من المجالات وتحقيق هذا النجاح والتميز لميناء شرق بورسعيد