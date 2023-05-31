وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقى وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن الجانبين بحثا نتائج عمل الفريق بخصوص التعاون مع القضاء وجهات التحقيق فى العراق لجمع الأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش.



كما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع وفد قضائى من وزارة العدل الفرنسية،اليوم، استكمال التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة إلى باريس.



وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان التقى وزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي بمقر وزارة العدل الفرنسية في أبريل الماضي.. حيث جرى التأكيد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.