السيطرة على حريق ورشة أخشاب بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في ورشة أخشاب بناحية قرية الشبانات بجوار مسجد العرب بمركز الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في الطابق الأول من منزل مكون من 3 طوابق، وكان الحريق في ورشة أخشاب بالمنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري تحديد سبب اندلاع الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في ورشة أخشاب في منزل مكون من 3 طوابق بناحية الشبانات بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.