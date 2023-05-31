اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق ورشة أخشاب بالشرقية

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:53 م
السيطرة على حريق ورشة أخشاب بالشرقية الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في ورشة أخشاب في منزل مكون من 3 طوابق بناحية الشبانات بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في ورشة أخشاب بناحية قرية الشبانات بجوار مسجد العرب بمركز الزقازيق.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في الطابق الأول من منزل مكون من 3 طوابق، وكان الحريق في ورشة أخشاب بالمنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري تحديد سبب اندلاع الحريق.
 
 



 

 


الزقازيق

حريق

حريق ورشة أخشاب

الحماية المدنية

الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة