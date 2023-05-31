السجن المشدد 7 سنوات لميكانيكى تعدى على طفل فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم "ك.ع.م " بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالخطف والتحايل بالإكراه.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ ضد المتهم بقيامه بخطف المجنى عليه والتعدى عليه بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية اول، أنه اثناء صعود المجنى عليه " م.ا.م" طالب على سلم العقار محل سكنه، فطلب منه المتهم " ك.ع.م" ميكانيكى، أن يقوم المجنى عليه ببيع له شيئا وطلب منه الحضور لشقته السكنية لإحضار النقود المطلبة، وبينما كان المجنى عليه يقف على باب الشقة حذبة المتهم للدخل والتعدى عليه، وهدده بالإيذاء أن أخبر أحد من ذويه بالواقعة، وعند قيام المجنى عليه بإبلاغ أسرته، قاموا بتحرير محضر ضد المتهم، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق، وتبين أن المتهم قد خطف المجنى عليه بالتحايل، والتعدى عليه، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.