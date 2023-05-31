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الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الجنسية المصرية

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:31 م
الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الجنسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أًصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 
نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
 
ويستهدف القانون  تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
 
ويستهدف  القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

الجنسية المصرية

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