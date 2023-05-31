وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة، سلم هذه الرسالة إلى الرئيس الجزائري خلال استقباله اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية.

من جانبه، أوضح سفير فلسطين لدى الجزائر، في تصريح صحفي أدلى به عقب الاستقبال، أن هذه الرسالة تؤكد عمق العلاقات الجزائرية الفلسطينية والاهتمام الفلسطيني بتوطيد هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنه حمل رسالة أيضًا من الرئيس الجزائري إلى الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني مفادها التأكيد على وقوف الجزائر بجانب فلسطين، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.