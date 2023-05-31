الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.