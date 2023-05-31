اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بعقار في إمبابة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:19 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بعقار في إمبابة حريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بمنور عقار، في مدينة التحرير بامبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار، في مدينة التحرير بامبابة. 
 
وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمنور العقار، وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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