الحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير أحمد ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1800 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 75 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم حسانين ب ال ح إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 6 فبراير الماضي، وبدائرة مركز كفر صقر، قد أحرز بقصد الإتجار جوهري الهيروين والحشيش المخدرين، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جرى ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما تبين حيازة 16 لفافة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 50 جرامًا، وقطعة حشيش وزنت 20 جرام، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وذلك بقصد الاتجار في المخدرات والدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.