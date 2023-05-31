الجيش الروسى يعلن تدمير آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية بميناء أوديسا

كتب محمد جمال

أعلن الجيش الروسى، اليوم الأربعاء، عن تدمير السفينة "يورى أوليفيرينكو"، وهى آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية فى ميناء أوديسا، بحسب سكاى نيوز.

وجاء فى بيان الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا: "فى 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالى الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يورى أوليفيرينكو فى ميناء أوديسا".

وتعدّ السفينة الحربية "يورى أوليفيرينكو" سفينة إنزال جنود، وكانت تُعرف سابقاً باسم "كيروفوغراد"، ثم أُعيدت تسميتها فى العام 2016 تكريماً لجندى أوكرانى قُتل فى العام 2015 قرب مدينة ماريوبول، المطلة على بحر آزوف.

فى يونيو 2022، قام الرئيس الأوكرانية فولوديمير زيلينسكى بتكريم طاقمها لـ"بطولته" فى الدفاع عن البلاد فى مواجهة الهجوم العسكرى الروسى الضخم.

واستُخدمت السفينة أيضاً فى العام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" وصاروخا من طراز "ستورم شادو" البريطاني.

وجاء فى التقرير الصحفى اليومى للوزارة أن أكثر المعارك ضراوة الآن تدور فى منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى مقتل نحو 70 عسكرياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، وأكثر من 50 عسكرياً أوكرانياً على محور كراسنى ليمان وأكثر من 200 عسكرى على محور دونيتسك، و30 على محور خيرسون، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن وحدات اقتحام من قوات "أحمد" بدأت تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا.