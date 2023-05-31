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التعليم ترسل خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:56 م
التعليم ترسل خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعامة الدراسي الحالي 2022/2023، مشددة على ضرورة التنبيه علي موجه عام المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي بالالتزام بأجندة النشاط الصيفي.
 
وأشارت الوزارة إلى أن، أجندة النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي 2022/2023، كالتالى: 
 
- شهر يوليو 2023 : الأسبوع الأول إعادة تدوير المستهلكات والمخلفات.
 
ـ الأسبوع الثاني تنفيذ بعض المشروعات الطبيعية والمشروعات الصناعية.
 
ـ الأسبوع الثالث تنفيذ وجبات متوازنة في بعض الوجبات السريعة.
 
ـ الأسبوع الرابع تنفيذ خلية نحل من بواقي الأخشاب. 
 
- شهر أغسطس 2023: الأسبوع الأول تنفيذ قطعة فنية باستخدام بعض غرز التطريز .
ـ الأسبوع الثاني زراعة بعض نباتات الزينة والأسبوع الثالث تنفيذ حقيبة الاسعافات الأولية من خامات البيئة المتاحة والتدريب علي محتوياتها.
ـ الأسبوع الرابع طلاء خلية النحل السابق تنفيذها.
 
ـ شهر سبتمبر 2023: تصفيات لاختيار أفضل منتج من منتجات النشاط الصيفي من "المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلى"

التربية والتعليم

خطة النشاط الصيفى لمادة المهارات المهنية

الادارة المركزية للمناهج

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