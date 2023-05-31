التصريح بدفن جثة مبيض محارة سقط من أعلى السقالة فى سوهاج

لقى مبيض محارة يبلغ من العمر 28 سنة مصرعه على إثر سقوطه من علو أثناء قيام المذكور بعمله أعلي سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة " تحت الإنشاء " تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج التعليمى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بوفاة عامل سقط من أعلى سقالة خشبية أثناء العمل بدائرة القسم وتم نقله للمستشفى التعليمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج وضباط وحدة مباحث القسم بورد إشارة من مستشفي سوهاج التعليمي لقسم أول سوهاج بوصول المدعو بدران ا م ع 28 سنة مبيض محاره ويقيم دائرة مركز سوهاج "جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال شقيقه محمد ا م ع 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ومنصور ا ع ع 37 سنة مقاول ويقيم بندر أخميم شاهد واقعة بأنه أثناء قيام المذكور بعمله أعلي سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة " تحت الإنشاء " ملك المدعو محمد م ع ا ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج دائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.