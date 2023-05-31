اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 11:31 م
أكرم القصاص
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التشيك تشهد إقبالاً كبيرًا على ألواح الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:06 م
التشيك تشهد إقبالاً كبيرًا على ألواح الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة ألواح شمسية
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى التشيك، اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب بشكل كبير على استهلاك ألواح الطاقة الشمسية بين المواطنين فى البلاد.

وأوضحت شركة الطاقة الوطنية أن هناك طلبًا متزايدًا ومستمرًا على ألواح الطاقة الشمسية وأن الارتفاع في الطلب بلغ 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضى، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولى".

وتسعى الدول الأوروبية إلى ترسيخ مفهوم الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل أزمات نقص الطاقة بالقارة الأوروبية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا العام الماضى.


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التشيك

روسيا

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