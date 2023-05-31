البحث عن جثمان شاب غرق فى مياه النيل أمام قرية المحاميد بحرى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يكثف رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية بالتعاون مع الأهالى جهودهم، فى البحث عن جثمان شاب غرق فى نهر النيل خلال السباحة أمام قرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بقرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، يفيد بغرق شاب يدعى "جرجس رومانى" ويبلغ من العمر 20 سنة، والذى اختفى وسط مياه نهر النيل خلال السباحة ولم يجد الأهالى جثمانه بالبحث عنه، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، ويتم البحث عن جثمانه بعد غرقه فى المياه يوم أمس الثلاثاء.