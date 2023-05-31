اليوم السابع
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البابا تواضروس يطالب بتدريس مسار العائلة المقدسة بالمدارس

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:44 م
البابا تواضروس يطالب بتدريس مسار العائلة المقدسة بالمدارس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسن محمد

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الإحساس أن المسيح يختار مصر ويمكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل فى العالم، مؤكدا أن الإنسان لا بد بالبركة وأن مصر كأنها معبد كبير. 
 
وأشار قداسته إلى أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالمسار من قبل الدولة والحكومة، ومضيفا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين، موضحا أن المسار حاليا له احتفالات كثير. 
 
وطالب قداسة البابا بأن يكون هناك اهتمام بالمسار فى المدارس ويكون هناك ثقافة وتوعية بهذا الجزء، قائلا إنه طالبا بأن يكون هذا اليوم عيد قومى، قائلا إذا كان هناك اهتمام أكثر بالمسار سوف يتدفق السياح بالملايين فالبداية تكون من خلال المدارس.
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مسار العائله المقدسه



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