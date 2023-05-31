الإعدام شنقا لطبيب بتهمة قتل مواطن فى المعادي

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة طبيب بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بقتل مواطن في المعادي بالاشتراك مع آخرين، وحبس متهمين آخرين 3 سنوات وسنة واحدة لمتهم رابع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد لمواطن داخل مسكنه في المعادي.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى منزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر في وجهه السلاح الناري وما إن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيره نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته.

كما شرع المتهم في سرقة من داخل مسكن المجنى عليه المتوفى حال انتحاله صفه كاذبة عامل توصيل طلبات وحال حمله سلاحا ظاهرا، وحاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخا مسدس فردى الإطلاق كما حاز وأحرز ذخائر 25 طلقة عيار 9 مم طويل استعملها في السلاح النارى.

وأن المتهمين الثانى والثالث والرابع اشتركوا بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتى القتل والسرقة موضوع الاتهام، وكان وقوعهما نتيجة محتملة لاتفاق ومساعدتهم للمتهم إضافة إلى حيازتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخا مسدس.