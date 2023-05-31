اعرف الفئات المستفيدة من القروض الحسنة ببنك ناصر أبرزها أصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

يتيح بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القروض الحسنة، حيث يعتمد هذا النوع على تقديم قروض حسنة، وتشمل القائمة العديد من الفئات بينهم:

- محدودو الدخل من أصحاب المرتبات والمعاشات (بدون عائد) للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية.

- لحالات الزواج.

- بدء العام الدراسي.

- الحالات المرضية وفى العمليات الجراحية.

- توصيل الغاز الطبيعى للأسر الأكثر فقرا.

- بعض الحالات الملحة كالكوارث الطبيعية.

- سداد الديون بأحكام قضائية نهائية وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعفاء أسرة المقترض من سداد باقى أقساط القرض فى حالة الوفاة.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي قدم تجربة مهمة عام 1995 وهي تحويل مستحقى الزكاة من طاقات عاطلة إلى طاقات منتجة، وما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة، يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويقدم للبنك من خلال لجنة الزكاة في نطاقه سكنه الجغرافي، يمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبضمان لجان الزكاةبنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع.

ومن أمثلة هذه المشروعات:

- صناعية مثل (صناعة شنط البلاستيك - الخيوط - مصنوعات جلدية).

- حرفيــة مثل (الأواني الفخارية - والزجاجية الملونة - ورش النجارة - الحدادة).

- تجارية مثل (تجارة الملابس الجاهزة - الخردوات - قطع غيار - الأجهزة الصغيرة).

- زراعية مثل (الآلات الزراعية البسيطة - تربية الماشية والخراف).

- بيئية مستوحاة من البيئة المحيطة مثل (صناعات تعبئة البلح والجريد والكراسي بالواحات - أدوات التربية والصيد بالمدن الساحلية).

- الأمن الغذائي (تجارة لحوم - دواجن - بيض).