إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الأسبوع المقبل

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بسوهاج، أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية تتم بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، ومن المُنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع القادم، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86350 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج السبت 13 مايو، وانتهت الخميس 18 مايو.

جاء جدول امتحانات الإعدادية بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ويوم الأحد 14 مايو 2023 مادتى الجبر والاحصاء والتربية الفنية والاثنين 15 مايو 2023 مادتى العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 16 مايو 2023 مادة اللغة الأجنبية والأربعاء 17 مايو 2023 مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والخميس 18 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، قد عقدا اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية المركزية بالمديرية ومديرى الإدارات الديوانية المعنية بامتحانات الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وكذلك شهادات التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميمونى، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمود عجمى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.