اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:36 ص
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس محافظة دمياط خلال ساعات، بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. 
 
كان المهندس علي عبدالرؤوف وكيل تعليم دمياط سير العملية الامتحانية، حيث أدى 32140 طالبا وطالبة الامتحانات على مدار 6 أيام انتهت الخميس 18 مايو الماضى.
 
كما تفقد  "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، 
 
وأكد "عبدالرؤوف" علي ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.
 

دمياط

اخبار دمياط

تعليم دمياط

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة