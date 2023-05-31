إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات

دمياط معتز الشربيني

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس محافظة دمياط خلال ساعات، بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

كان المهندس علي عبدالرؤوف وكيل تعليم دمياط سير العملية الامتحانية، حيث أدى 32140 طالبا وطالبة الامتحانات على مدار 6 أيام انتهت الخميس 18 مايو الماضى.

كما تفقد "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات،

وأكد "عبدالرؤوف" علي ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.