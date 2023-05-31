اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بزراعى البحيرة

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:52 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بزراعى البحيرة حادث انقلاب سيارة
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة "تومناية" وتروسيكل وانقلاب السيارة بأحد المصارف بمركز دمنهور بالبحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة "تومانية" بعد إصطدامها بتروسيكل بطريق  "القاهرة - الإسكندرية الزراعى" وانقلاب السيارة بأحد المصارف القريبة من قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 

انقلاب سيارة تومانية

محافظة البحيرة

زراعى البحيرة

مستشفى دمنهور

حوادث البحيرة



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