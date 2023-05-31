اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 04:38 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على طريق "العريش القنطرة"

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:36 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على طريق "العريش القنطرة" إسعاف -أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفي العريش العام اليوم الأربعاء، 4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على مسار طريق العريش القنطرة بشمال سيناء.
 
وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطار بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها علي طريق" العريش /القنطرة شرق" بنطاق منطقة سبيكه شرق مدينة بئر العبد.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من هدي أمين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، بإصابات وكسور متفرقة بالجسد.
 
ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

شمال سيناء

العريش

مستشفي العريش العام



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