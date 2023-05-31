اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:07 م
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إصابة 4 أشخاص فى تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بالدقهلية

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:42 م
إصابة 4 أشخاص فى تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بالدقهلية اسعاف
الدقهليه شريف الديب

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اصيب أربعة أشخاص بإصابات بالغة بعد اصطدام توك توك بسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة شمال محافظة الدقهلية.
 
وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة بسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفي المنزلة العام، والأخير إلى مستشفي الجمالية، وجميعهم فى حالة خطر، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 



 

 


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