إصابة 3 مواطنين فى إنقلاب دراجة أعلى كوبرى أبوكلبة غرب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة نارية أعلى كوبري أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية أعلى كوبري أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة كل من "مصطفى صلاح" 32 سنة، وخالد عبد الحليم" 31 سنة، و"محمود النوبي" 26 سنة، وتم نقلهم لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

فيما شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق نجع الجسر، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق نجع الجسر بمدينة القرنة غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة كل من "الشيماء فخرى" 31 سنة، و"حنان محمد" 31 سنة، و"كريمة نجدة" 40 سنة، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.