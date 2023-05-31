إصابة 3 سيدات بكدمات وجروح فى تصادم بين سيارتين ميكروباص بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق نجع الجسر، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق نجع الجسر بمدينة القرنة غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة كل من "الشيماء فخرى" 31 سنة، و"حنان محمد" 31 سنة، و"كريمة نجدة" 40 سنة، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تشهد مدينة الأقصر، العمل على قدم وساق من رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية البحث عن جثمان شاب غرق فى نهر النيل خلال السباحة أمام قرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، وجارى تكثيف الجهود بالتعاون مع الأهالي للبحث عن الشاب الغارق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بقرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، يفيد بغرق شاب يدعى "جرجس رومانى" ويبلغ من العمر 20 سنة، والذي اختفى وسط مياه نهر النيل خلال السباحة ولم يجد الأهالى جثمانه بالبحث عنه، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، ويتم البحث عن جثمانه بعد غرقه فى المياه يوم أمس الثلاثاء، وجارى البحث عن الجثمان.