اليوم السابع
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إصابة شخص إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:01 ص
إصابة شخص إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص إثر انقلاب موتوسيكل قيادته على طريق الدائرى الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب على الطريق الأوسطى، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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