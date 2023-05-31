إخماد حريق اشتعل بهيش في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكمية من الهيش بقرية في منشأة القناطر بالجيزة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمنشآت المجاورة وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بهيش ترعة أبو غالب في منشأة القناطر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المتسبب في اشتعال الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.