أنشطة ثقافة وفنية بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الانشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث نظمت مكتبة السبع ابار الثقافية محاضرة بعنوان (أهمية تعليم الإناث ومشاركتهم فى المجتمع ) ضمن الخطة القومية الاستراتيجية للسكان، تحدث خلالها امين المكتبة فى عدة نقاط أهمها أهمية تعليم الإناث ودورهن ومشاركتهن فى المجتمع، الارتقاء بعقل المرأة وزيادة الوعى لديها وتفتيح مداركها، أهمية دور المرأة فى المجتمع ودورها الأساسى داخل الأسرة، يساعد تعليم المرأة على النهوض بالمجتمع لتكون سندا للرجل وعونا له، التعليم يساعد المرأة على تربية جيل قوى قادر على أداء رساله مهمة في حياته، التعليم يساعد المرأة على إيجاد وظيفة مناسبة توفر لها دخلا ماديا من اجل تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للاسرة، مشاركة المرأة فى حمل رسالة الحياة مع زوجها وأبنائها، يساهم تعليم المرأة فى رفعة المجتمع وتطوره، تعليم الإناث يلعب دورا مهما وفاعلا فى بناء المجتمع وتطوره من ناحية العلم والثقافة والصحة والصناعة وفى جميع المجالات.

كما نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار أحباب الرحمن للأطفال، مسابقة في القراءة الحرة للأطفال، لمشرف النشاط بالمكتبة عبدالرحمن فراج ، والحديث مع الأطفال عن أهمية القراءة والاطلاع، وأن القراءة هي البوابة الأولى لزيادة المعرفة والمعلومات والثقافة.

في التل الكبير أقيم عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني والتي قدمت باقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات منها إلي رحاب اليثرب للمجموعة، يا داخل الروضة، يا جمال النبي، يا حنين علي عبادك، يارب يا حنين يا كريم محمد، علي باب سيدنا النبي ، مدد يا نبي، لأجل النبي ، وذلك بمدرسة الوحيدى بالتل الكبير.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة رسم بعنوان لا للتدخين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمك افحة التدخين.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية الأمسية الثقافية الأسبوعية لنادى أدب الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجي للذكرى الأربعين للشاعر الكبير أمل دنقل، حيث بدات الامسية بكلمات الترحيب من رئيس النادى وضيوف المنصة الكرام الشاعر الكبير حسن السيد حسن والشاعر احمد عليوه ، بالحديث عن حياه الشاعر وأسلوبه وأشعاره ومواقف خاصة من حياته العامة واختتم الحفل بالاستماع إلى قصائد بعض الشعراء واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.