ألمانيا تطلب من روسيا إغلاق 4 قنصليات تابعة لها من أصل 5

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الألمانية ، طلبها من روسيا إغلاق أربع قنصليات من أصل خمس في ألمانيا في خطوة متبادلة بعد أن حددت موسكو حداً لعدد الموظفين في السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة في ألمانيا بروسيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوفر برجر للصحفيين في برلين، أن الإجراء يهدف إلى خلق "تكافؤ في الموظفين والهياكل" بين البلدين.

وقالت الحكومة الروسية مؤخرًا إن حدًا أقصى يبلغ 350 مسؤولًا حكوميًا ألمانيًا ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الهيئات والمدارس الثقافية ، يمكنهم البقاء في روسيا. وقال برجر إن هذا يعني أن ألمانيا ستضطر لإغلاق قنصلياتها في يكاترينبرج ونوفوسيبيرسك وكالينينجراد بحلول نوفمبر . وقال إن السفارة فقط في موسكو والقنصلية في سان بطرسبرج ستبقى مفتوحة.

وقال إنه سيُسمح لروسيا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية أخرى بعد نهاية العام.

وتعكس هذه الخطوة انخفاضًا جديدًا في العلاقات بين موسكو وبرلين منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.

قال برجر إن هذه الخطوة مؤسفة ، لكنه أضاف أن الحرب تعني ببساطة أنه لا أساس للعديد من الأنشطة الثنائية بين البلدين بعد الآن.

وقال "لكن سلوك الجانب الروسي هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع".

وقال برجر إن قرار ألمانيا تركيز موظفيها المتبقين في السفارة والقنصلية الرئيسية "سيحافظ على الوجود الدبلوماسي في روسيا".